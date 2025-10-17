Vacunas de gripe prescritas para casi 200.000 leridanos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los CAP arrancaron el lunes la segunda fase de la campaña de vacunación contra gripe y covid, destinada a todas las personas a partir de 60 años y a las de menos edad con condiciones de riesgo por enfermedades, así como al personal de servicios esenciales como bomberos, policías o docentes. En la región sanitaria de Lleida (comarcas del llano), 161.321 personas tienen recomendada la inmunización contra la gripe, que se suman a las 30.947 de la del Alt Pirineu i Aran. En total, son 192.268, de las cuales 67.006 (34,8%) son menores de 60 años. De estas últimos 57.448 residen en el llano y 9.558, en el Pirineo.

La cobertura de la vacunación contra la gripe alcanza el 12,1% entre la población mayor de 60 años en el llano, y en el Pirineo sube hasta el 15,3%. Mientras, entre los menores de esta edad se queda en el 6,2% y 6,9%, respectivamente. En total, hasta el momento se han administrado 20.048 dosis contra la gripe en la demarcación.

Respecto a la covid, el número de personas que tienen prescrita la vacuna es ligeramente inferior (172.526), y el 27,4% (47.264) tienen menos de 60 años. Asimismo, de momento se han vacunado el 9,3% de los mayores de 60 años de las comarcas del llano, mientras que en el Pirineo han sido el 10,9%. En cambio, la cobertura cae hasta el 1,7% entre los menores de 60 años.

Ante la dificultad para concertar cita que han constatado loa pacientes, los CAP ofrecerán horario de vacunación sin cita previa hasta el 5 de diciembre para todos aquellos que no han podido pedir hora. El horario será de lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas. Asimismo, los centros que abren los sábados también lo ofrecerán de 9.30 a 12.30 horas.

Los usuarios pueden pedir cita a través de la app La Meva Salut, así como a través de citasalut.gencat.cat o en el propio CAP.