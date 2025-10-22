Collboni ofrece a Fira de Lleida acoger salones y certámenes de Barcelona

Ayer arrancó la 23ª edición del salón Municipàlia y la 7ª de Innocamping con más de 350 expositores y una superficie récord de 29.000 metros cuadrados que convierte a Lleida hasta mañana en la capital del municipalismo. Su inauguración corrió a cargo del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ofreció a Lleida acoger ferias de Barcelona.

El salón internacional Municipàlia e Innocàmping abrieron ayer las puertas de su edición más multitudinaria tanto a nivel de expositores como de superficie con la presencia del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ofreció a Lleida poder acoger ferias y certámenes de Barcelona. “Hay eventos que podrían venir perfectamente a Lleida por lógica y capacidad y hago este ofrecimiento para que la Fira de Lleida y la de Barcelona puedan crecer juntas”, dijo el alcalde de la Ciudad Condal. De hecho, reconoció que ya están en conversaciones para que próximamente se celebre en Ponent el Smart Rural, un certamen de soluciones y aplicaciones tecnológicas en el ámbito de la agricultura. “Todavía estamos concretando los detalles y la propuesta, pero esperamos poder daros buenas noticias muy pronto”, añadió.

Además de este ofrecimiento, Collboni destacó “el motor económico” que es Fira de Lleida, que Municipàlia “es un salón que aporta soluciones concretas a los municipios” y que, “como alcalde de la capital de Catalunya quiero estar al lado de los alcaldes para dar voz a las demandas de todo el territorio”. En este sentido, hizo una reflexión sobre que “en Europa estas últimas décadas nos hemos centrado em promover el derecho a la libre circulación y a eliminar fronteras, pero quizás nos hemos olvidado del derecho a poder quedarnos en nuestra ciudad, barrio o pueblo. Y para ello debemos dotar a los municipios de vivienda asequible, oportunidades para trabajar y vivir y tener poblaciones habitables, seguras, limpias, sostenibles y con ofertas culturales y de ocio”, concluyó Collboni.

Por otro lado, el alcalde barcelonés apoyó la propuesta de su homólogo de Lleida, Fèlix Larrosa, de replantear el modelo de financiación local y dotar a los municipios de más recursos. “Los ayuntamientos somos las administraciones más cercanas a los ciudadanos y muchas veces no recibimos los recursos adecuados para solucionar sus problemas”, remarcó Larrosa. Añadió que están ultimando su propuesta para que Lleida sea reconocida como municipio de gran población “para así poder tener más soberanía, herramientas y recursos acordes a nuestra capitalidad”.

“El nuevo pabellón nos hará ser más competitivos”

La principal novedad de esta edición de Municipàlia e Innocamping es el nuevo pabellón, que es desmontable, tiene 2.500 metros cuadrados y se estrena para esta ocasión. “Es un equipamiento que nos ha de hacer ser más competitivos”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Jaume Saltó, en la inauguración del salón, del que dijo que es “sinónimo de innovación y compromiso local, porque los retos de los municipios solo los podemos afrontar trabajando juntos y Municipàlia es la mejor demostración de ello”. Por su parte, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, alabó que el certamen ha logrado el 100% de ocupación y que el municipalismo “es el gran motor del país y debemos garantizar su vida y que cuente con servicios para luchar contra la despoblación”. También destacó que los ayuntamientos “asumimos los retos que otras administraciones no pueden”. Por otro lado, la delegada de la Generalitat en Lleida, Núria Gil, recordó que el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, inaugurará mañana el nuevo pabellón y que Municipàlia “convierte Lleida en el punto neurálgico del municipalismo y es la feria internacional de referencia en productos y tecnología vinculada al urbanismo en la que se construyen alianzas y se generan sinergias entre administraciones y empresas”.