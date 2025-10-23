A juicio por intentar violar, maltratar, coaccionar y amenazar a su pareja en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de siete años y medio de prisión y otros diez de libertad vigilada para un hombre acusado de intentar violar, maltratar, coaccionar y amenazar a la que fue su pareja. Está previsto que el juicio se celebre el próximo 30 de octubre en la Audiencia de Lleida.

Los hechos se habrían producido en la capital del Segrià entre septiembre y diciembre de 2022. En una de las ocasiones, según el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado intentó forzar sexualmente a su pareja en el interior de un vehículo en un camino cuando se dirigían a Lleida.

La mujer dejó la relación. Sin embargo, según el Ministerio Público, el procesado trató de presionarla para que volvieran a ser pareja e intentó hacerla subir a un vehículo en contra de su voluntad y dos personas pudieron evitarlo. También le habría dicho: “Te voy a encontrar y te las vas a ver conmigo”. Por todo ello, considera que se le debe condenar por agresión sexual en grado de tentativa, maltrato, amenazas y coacciones, y que indemnice a la víctima con 5.000 euros.