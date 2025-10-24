Freixanet, proclamada alcaldable de ERC casi por unanimidad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Jordina Freixanet fue elegida ayer candidata de ERC a la Paeria para las próximas elecciones municipales de 2027, con el 92,3% de votos favorables y un 7,7% en blanco, en la asamblea local que reunió a militantes, antiguos jefes de lista de la formación y el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

En su intervención, Freixanet destacó la necesidad de “volver a creer en Lleida y en nosotros mismos”, y defendió una política basada “no en la carrera de poder, sino en el servicio y en el amor por la ciudad y por su gente”. La alcaldable aseguró que “no empiezo nada nuevo, sino que continúo una historia colectiva, y agradezco los más de 70 avales y a toda la militancia que se compromete a recuperar la alcaldía de Lleida”.

Freixanet fue la número dos de la lista de Miquel Pueyo en los 2 anteriores comicios, y pasó a ser la líder del grupo municipal tras la renuncia de Pueyo, que formalizó tras perder las elecciones de 2023 frente al PSC.

“De cara al 2027, tenemos un reto mayúsculo: plantar cara a las élites y defender otra Lleida, la real, la de los barrios, las escuelas, las entidades, los mercados y las familias trabajadoras, una ciudad viva y orgullosa que vuelva a creer en sí misma”, afirmó la candidata republicana tras su proclamación. Freixanet apeló a la fuerza colectiva de Esquerra Republicana para continuar construyendo una Lleida “más justa, más próxima y más valiente”, poniendo en el centro “la vivienda digna, la movilidad sostenible, las calles seguras y llenas de vida, el impulso al comercio local, pequeñas y medianas empresas y autónomos, así como la cultura, la lengua, la educación y el deporte como motores de cohesión y orgullo de ciudad”.

La mesa de la asamblea fue presidida por los tres anteriores jefes de lista de ERC en la Paeria: Montse Bergés (2011), Carles Vega (2015) y Miquel Pueyo (2019 y 2023). Asimismo, asistió la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, y el presidente de la Federació Regional de Ponent, Carles Comes.