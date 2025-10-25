URBANISMO
Abierto el paseo verde de un tramo de Fleming
El tramo renaturalizado de la avenida Doctor Fleming ya está abierto. Los trabajos para convertir el lado de los números pares y la calzada central entre el Passeig de Ronda hasta Alcalde Pujol y la entrada al aparcamiento del Camp d'Esports en un paseo verde de 16 metros de anchura comenzaron en diciembre de 2024. Abarcan una superficie de 4.480 m2, con 80 árboles y 8.000 plantas, y han contado con un presupuesto de 738.481,58 euros. La teniente de alcalde Begoña Iglesias destacó que “antes era una zona dura, con mucho pavimento y mucho vehículo, y ahora es una totalmente renaturalizada y verde”. Asimismo, destacó el sistema de drenaje que “recoge las aguas pluviales y se quedan bajo tierra para mantener la humedad”. “Ahora tendremos un refugio climático para sentarnos en la sombra o pasear, respirando naturaleza”, subrayó.