Abierto el paseo verde de un tramo de Fleming

El tramo renaturalizado de la avenida Doctor Fleming ya está abierto. Los trabajos para convertir el lado de los números pares y la calzada central entre el Passeig de Ronda hasta Alcalde Pujol y la entrada al aparcamiento del Camp d'Esports en un paseo verde de 16 metros de anchura comenzaron en diciembre de 2024. Abarcan una superficie de 4.480 m2, con 80 árboles y 8.000 plantas, y han contado con un presupuesto de 738.481,58 euros. La teniente de alcalde Begoña Iglesias destacó que “antes era una zona dura, con mucho pavimento y mucho vehículo, y ahora es una totalmente renaturalizada y verde”. Asimismo, destacó el sistema de drenaje que “recoge las aguas pluviales y se quedan bajo tierra para mantener la humedad”. “Ahora tendremos un refugio climático para sentarnos en la sombra o pasear, respirando naturaleza”, subrayó.