El Tren dels Llacs cierra la temporada con un aumento de los pasajeros

El Tren dels Llacs, gestionado por Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC), cierra este sábado su decimoséptima temporada con cifras de récord. Desde el 26 de abril, el servicio ha transportado a 6.692 pasajeros, un 9% más que el año anterior, y ha alcanzado una ocupación casi lleno, del 98,41%.

Durante estos siete meses, se han realizado 27 circulaciones: 23 con el Tren dels Llacs Històric, que combina locomotoras y coches de época, y cuatro con el Tren dels Llacs Panoràmic, operado durante el verano. Una de las novedades de este año ha sido la incorporación de un guía a bordo del tren histórico para enriquecer la experiencia de los viajeros.

El recorrido, que une Lleida con la Pobla de Segur, atraviesa 40 túneles, 75 puentes y cuatro grandes lagos —Sant Antoni, Terradets, Camarasa y Sant Llorenç de Montgai—, ofreciendo un trayecto lleno de encanto y paisajes únicos.

Puesto en marcha el 2009, este tren turístico tiene como objetivo dinamizar económicamente las comarcas de la Noguera y el Pallars Jussà. El servicio es operado por FGC con el apoyo de la Diputació de Lleida y de la Autoridad Territorial de la Movilidad de Lleida.