Fuego en el barrio de Pardinyes: un coche quema y los bomberos controlan el fuego

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un coche ha quemado esta noche en el barrio de Pardinyes, en Lleida. Por lo visto, el coche, aparcado en la carretera de Corbins, habría empezado a quemar solo.

Un camión de bomberos ha actuado enseguida una vez recibido el aviso para apagar el fuego. Gracias a que el coche quemado se encontraba a cierta distancia de los otros coches, no ha habido ninguno mal mayor, aunque un coche próximo ha quedado un poco afectado.