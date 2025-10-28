Detenidos tres jóvenes, dos de ellos menores, por robos a punta de navaja en Lleida

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un chico de 18 años y dos menores de edad como presuntos autores de tres robos con violencia e intimidación ocurridos el viernes pasado a Lleida. Según la policía, los arrestados amenazaban a las víctimas con navajas o cuchillos para robarles el teléfono móvil o prendas de ropa. Uno de los hechos se produjo en la calle Tarragona del barrio de Pardinyes cuando tres jóvenes asaltaron a un menor de edad y, amenazándolo con una navaja, le sustrajeron un teléfono de alta gama y la chaqueta que llevaba puesta. Después de amenazar a la víctima y a otros menores que lo acompañaban para que no los denunciaran, huyeron hacia la estación de trenes. Los mossos los localizaron poco después en la plaza Noguerola.

Al verse sorprendidos, los jóvenes huyeron corriendo, pero los mossos consiguieron detener a uno de ellos, un joven de 18 años. Los agentes recuperaron una navaja que había tirado en el suelo. Al registrarlo le localizaron un teléfono móvil, un DNI y tarjetas de transportes a nombre de otras personas.

Coordinados con otras patrullas de seguridad ciudadana y equipos del ARRO se hizo un seguimiento de los otros dos jóvenes huídos. Poco después los equipos del ARRO les detuvieron en la calle la Parra y en la Baixada de la Trinitat. Estos dos resultaron ser menores y uno de ellos llevaba una mochila con un cuchillo, una funda de teléfono que resultó del móvil sustraído, 55 euros y también una tarjeta de transporte de otra persona.

Agreden y roban a una mujer que había intercedido en un robo en Cappont

Una vez detenidos, los agentes los pudieron relacionar con dos robos violentos más ocurridos aquella misma tarde en el barrio de Cappont. Según informa la policía, primero amenazaron con una navaja a otro menor para robarle el teléfono, pero acabaron desistiendo al ver que el terminal tenía la pantalla rota y gracias a la intervención de una señora que pasaba por la calle. Los jóvenes, sin embargo, asaltaron a la mujer, la tiraron al suelo y le sustrajeron una mochila donde, entre otros objetos, llevaba un teléfono móvil. Precisamente, este teléfono es el que llevaba encima el primer detenido.

La investigación de los mossos continúa abierta para comprobar un posible origen ilícito de las tarjetas de transporte y el DNI localizados.

Los menores de edad fueron entregados a sus padres una vez comunicada su detención a la Fiscalía de Menores. Por su parte, el detenido mayor de edad pasó este lunes a disposición del juzgado de guardia de Lleida.