La huella de unas Nike, indicio contra el acusado de asesinar a un taxista en Lleida el abril del 2022

El juzgado de Instrucción número 4 de Lleida ha acordado prorrogar hasta el 23 de octubre de 2027 la prisión provisional para J.D.C.G, el presunto asesino de M.E.S., el taxista leridano de 43 años que murió tras ser cosido a puñaladas —un total de 27— la madrugada del domingo 10 de abril del año 2022 en La Bordeta.

El procesado fue arrestado un año y medio después por los Mossos d'Esquadra, que encontraron en un contenedor a 50 metros del lugar del crimen el cuchillo homicida en el que hallaron ADN tanto de la víctima como del presunto autor —en el mango-, como avanzó SEGRE.

Otros de los indicios, según consta en el auto de prórroga de prisión, es una huella de la suela de unas deportivas hallada en el asiento del conductor del taxi —que corresponden a una zapatilla Nike Air Max 90 falsificadas— que sería compatible con unas zapatillas deportivas que el sospechoso exhibió en sus redes sociales el 5 de febrero, dos meses antes del crimen. “Es compatible en términos morfológicos con el tipo de calzado que utilizaba habitualmente el investigado (...), semejantes a las que se le observa portar en unas fotografías publicadas por él mismo en sus redes sociales”, afirma la jueza en el auto.

En cuanto al cuchillo homicida, que era de uso profesional y pertenecía a un lote que había adquirido una empresa cárnica de Ponent, en el domicilio del investigado se localizó “otro cuchillo idéntico”. Los Mossos cotejaron los trabajadores que tenía y había tenido la empresa y descubrieron que un empleado que había trabajado hasta un mes antes del crimen también aparecía en las imágenes de una cámara cercana a la parada de taxi y, posteriormente, corriendo en una calle cercana al lugar del crimen

Por todo ello, la jueza le mantiene en prisión porque considera que hay “indicios suficientes para atribuir al investigado una presunta participación en los hechos”, la gravedad del delito —asesinato— y evitar el riesgo de fuga porque no tiene arraigo.