Veto a la adjudicación de una finca municipal para una mezquita en Lleida

El gobierno municipal del PSC tiene casi imposible lograr los apoyos necesarios para aprobar tanto en comisión como en el pleno la adjudicación directa del solar del polígono del Camí dels Frares a la Comunidad Islámica de Cooperación y Unión de Lleida y Comarca del Segrià, como avanzó SEGRE, por un plazo de 50 años y con un canon de solo 50.000 euros, mil al año, para construir una mezquita. Y es que los socialistas, con 9 concejales, necesitarían el “sí”de uno de los tres grupos que tienen 5 (PP, ERC y Junts) para aprobar el expediente y lograr la mayoría de 14 votos, pero ayer ninguno de ellos mostró su voluntad de apoyar esta iniciativa.

Asimismo, Vox, con dos ediles, aseguró que votarán en contra, mientras que el Comú, con uno, no ha decidido su voto. Esto significa que, aunque al final el Comú respaldara la adjudicación solo habría 10 votos a favor frente a los 12 seguros en contra, ya que ERC duda entre el “no” y la abstención. Una situación que hace imposible que el expediente salga adelante a no ser que haya un cambio de postura en las siguientes semanas, ya que el pleno no lo debatiría hasta, como mínimo, finales de noviembre.

El jefe de la oposición y líder del PP, Xavi Palau, fue claro y conciso: “Votaremos no”. Por su parte, desde ERC señalaron que “por ahora lo que tenemos claro es que no votaremos a favor” porque “somos partidarios de oratorios en los barrios, más integrados, y no de una mezquita en el polígono”, ubicación que ven “inadecuada” y con “graves problemas de accesibilidad”.

Desde el grupo de Junts, hasta ahora el principal socio del gobierno, su portavoz, Violant Cervera, aseguró que no darán apoyo a la adjudicación. “La comunidad islámica tiene 5 oratorios por la ciudad y creemos que este es el mejor formato”, dijo Cervera, que recordó que la comunidad a la que ahora se le quiere adjudicar la finca de forma directa “rechazó las condiciones de la licitación que se hizo inicialmente y ahora se les quiere hacer una adjudicación con unas condiciones que no podemos compartir”.

La líder de Vox, Gloria Rico, también confirmó su”no” al ser “un regalo”, y el Comú todavía no tienen clara su postura. “En cualquier caso, consideramos que los centros de culto deben estar integrados en la ciudad, no en zonas industriales”, dijo su edil, Laura Bergés. “Acabaremos de fijar nuestra posición cuando se lleve la propuesta a comisión, pero de momento parece difícil votar a favor”, concluyó.