El Govern destaca la colaboración entre Mossos y Guardia Urbana

Cristina Morón, Núria Gil, Josep Ramon Ibarz y Josep Mallada. - FIRMA FOTO

Redacció

La delegada del Govern en Lleida, Núria Gil, acompañada del director de los Servicios Territoriales de Interior, Josep Ramon Ibarz, visitaron las comisaría de la la Guardia Urbana, donde fueron recibidos por la concejala de Seguridad, Cristina Morón, y el intendente jefe, Josep Mallada. Gil destacó la gran colaboración y coordinación entre Mossos y Urbana. Cabe recordar que Ibarz es el exintendente jefe de la Urbana, cuerpo que dirigió durante cerca de 18 años.

