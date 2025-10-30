La Mariola de Lleida estrena un espacio para formar a mujeres en manicura, peluquería y estética: "me apunté para tener más experiencia"

La Mariola estrena un espacio de formación y coworking para mujeres del barrio, centrado en estética y belleza. Se denomina Nova Essència, está ubicado en el número 34 de la calle Lluís Millet y nace fruto de la colaboración de La Descomunal y la Paeria con la voluntad de convertirse en un ejemplo de inserción sociolaboral y empoderamiento femenino.

Anna Maria Doladé, en representación de La Descomunal, explicó que a raíz de un trabajo comunitario y participativo con las mujeres del barrio constataron que el abandono escolar afecta especialmente a este colectivo. “Dejan de formarse y eso marca su trayectoria de vida y profesional”, subrayó. Por ello, iniciaron un “diagnóstico participativo”, detectaron que las jóvenes de la Mariola “están motivadas para formarse en estética, belleza y bienestar” y acondicionaron un espacio para poder capacitarlas en estos ámbitos y mejorar su ocupabilidad. Por el momento se ha comenzado a formar a unas 40 mujeres. Actualmente está en marcha un grupo de formación en manicura, ya se organizó uno con anterioridad, y en noviembre habrá otro de peluquería.

No obstante, Doladé incidió en que no solo se trata de ofrecer formación, sino que el objetivo final es también que Nova Essència se convierta en “un espacio para desarrollar su actividad profesional”. “Es un coworking equipado para manicura, peluquería, estética y maquillaje”, detalló . Añadió que cuenta también con una “sala de capacitación tecnológica para un acompañamiento para su inserción” y que quiere ser también “un espacio de cuidado femenino, porque las mujeres suelen ser las que salen peor paradas” de situaciones de vulnerabilidad. “Necesitamos espacios de apoyo mutuo y colaboración”, recalcó. En este sentido, destacó que han recibido “mucho apoyo del tejido asociativo del barrio, instituciones y entidades” y recalcó que quieren “ser un ejemplo de que poniendo el foco en las cosas positivas de barrios altamente vulnerabilizados puede haber resultados de inserción tangibles”.

La teniente de alcalde de Feminismos, Carme Valls, indicó que la idea es ir creando espacios como este en los barrios y el edil de Participación y Derechos Civiles, Roberto Pino, calificó el de la Mariola de “ejemplo de cómo un proceso comunitario puede generar modelos sostenibles de ocupación y participación, exportables a otros contextos”.

"Me apunté para tener más experiencia"

Participants en la formació en manicura de l’espai Nova Essència de la Mariola. - S.E.

María Victoria Mecha Ayada, una de las usuarias de Nova Essència, explicó que “estaba interesada en hacer algún tipo de curso y por eso me apunté al de manicura, para tener más experiencia”. Valora que en el barrio se ofrezcan oportunidades de formacion e inserción laboral.

“Me parecen muy bien las iniciativas como esta porque así puedo adquirir más conocimientos, compartir ideas con las compañeras y aprender de cada una”, indicó. Nina, otra de las usuarias, se mostró muy satisfecha con este proyecto y espera “trabajar y progresar” gracias a los cursos.