El 67% de los viajeros de Avant se replantea su uso por sus deficiencias

El 67,2% de los viajeros habituales de los trenes Avant-Barcelona se ha replanteado seguir utilizándolos por su precio, falta de frecuencias y horarios. Así lo constata una encuesta que la Plataforma d'Usuaris Avant Catalunya ha elaborado entre sus miembros, que señala como principales problemas del servicio la poca disponibilidad de billetes, la falta de puntualidad y fiabilidad de sus convoyes, que Renfe ofrece unos horarios insuficientes y aplica unas “duras” penalizaciones por cambios o anulaciones en los abonos. El 95,5% de los encuestados utilizan abonos para ir en Avant y viajan por motivos laborales o de estudios (94,9%) cuyo principal destino es Barcelona (77,3%). La mayoría de estos proceden de poblaciones como Lleida, Balaguer, Mollerussa, Tarragona, Reus o Valls y más de un tercio de ellos (34,8%) dedican entre 2 y 3 horas diárias a los desplazamientos, tanto en tren como para moverse por la Ciudad Condal o volver a su hogar.

Además de la falta de frecuencias y horarios, las principales preocupaciones de los encuestados son los precios, ya que el 44,9% se gastan entre 100 y 199 euros mensuales en transporte, una cifra que sería muy superior de no ser por los abonos. Precisamente, casi la totalidad de los participantes del estudio (96,5%) están preocupados por el mantenimiento de los abonos bonificados de Renfe. Por todo ello, los usuarios consultados consideran que la compañía debería aplicar varias medidas urgentes para mejorar la calidad del servicio y seguir manteniento clientes. La petición más demandada es ampliar las frecuencias y horarios (90,9%), seguida de mejorar la disponibilidad para obtener billetes (73,2%), evitar penalizaciones abusivas (60,6%) y mantener los abonos bonificados (59,6%), además de mejorar el confort y la seguridad de los trenes. Está previsto que la plataforma presente próximamente los resultados completos de esta encuesta con la esperanza de que las administraciones insten a Renfe a aplicar mejoras.

Desde hace años esta plataforma denuncia la pérdida de calidad y puntualidad de los trenes Avant. Esta semana varios de sus representantes se reunieron con el alcalde, Fèlix Larrosa, y el subdelegado del Gobierno central en Lleida, José Crespín, para explicarles sus demandas. Larrosa y Crespín les dieron su total apoyo.