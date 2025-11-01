La Audiencia de Lleida repite el juicio contra un psiquiatra absuelto por estafa a un cliente

El juicio se celebró el 9 de marzo de 2023 en la Audiencia de Lleida. - SEGRE

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida tiene previsto repetir el próximo jueves el juicio contra un psiquiatra leridano, J.R.P.P, al que el mismo tribunal absolvió en junio de 2023 de quedarse supuestamente el patrimonio de un paciente y para el que la Fiscalía solicitaba una condena de seis años de prisión por estafa y apropiación indebida.

Lo volverá a juzgar después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anulara a finales del año pasado la sentencia al estimar parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía y ordenara repetir el juicio, como avanzó SEGRE. Es inusual que se produzcan estas decisiones.

El TSJC estimó que debía aceptarse como acusación particular a Squarvitae, la sociedad de servicios asistenciales que adquirió la clínica al acusado. En el juicio, celebrado en marzo de 2023, la Audiencia expulsó a la sociedad al inicio de la vista oral al considerar que había falta de legitimación.

En este sentido, el TSJC consideró que se la dejó en “completa indefensión”. Por ello, acordó la nulidad de la sentencia, dejando sin efecto la expulsión de la acusación particular ejercida por Squarvitae, y ordenó celebrar un nuevo juicio con su participación y con un tribunal con diferente composición, “dado que al estimar la cuestión previa, el tribunal entró en el fondo del asunto, por lo que existen serias razones para considerar que su imparcialidad puede verse afectada”, como ya informó este periódico.

La Fiscalía llevó a juicio al facultativo al considerar que, “aprovechándose de la confianza depositada en él por la familia”, se hizo con la tutela de un paciente, ingresado en la clínica desde 1981, y con el letrado de la familia firmaron un contrato vitalicio que incluía, entre otros, la cesión de una casa de su propiedad, valorada en 240.000 euros, para sufragar los gastos de su estancia. La Audiencia determinó que no se habían acreditado los “elementos esenciales” de la estafa consistentes en el engaño, por lo que le absolvió.

Fue exculpado en un caso similar juzgado el año pasado

A finales del año pasado, la Audiencia de Lleida ya le absolvió en un caso similar. Concretamente, lo exculpó de la supuesta estafa a un paciente de su clínia –ya fallecido– que padecía esquizofrenia crónica.

La Fiscalía solicitó una condena de ocho años de cárcel y 219.000 euros de multa al considerar que el facultativo se apropió de una propiedad –un piso en el barrio de Poblenou de Barcelona– y de 20.809 euros de las cuentas del enfermo. El tribunal alegó que no hubo engaño previo y bastante para inducir a error que determinara la ejecución de un acto de desplazamiento patrimonial.

En este sentido, uno de los hermanos del paciente afirmó que “no puede haber ningún engaño porque la propuesta la hicimos nosotros”. El psiquiatra está representado por el letrado Enric Rubio.