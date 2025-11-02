Carlos Leira

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

¿Está de formación?

Soy residente de enfermería de segundo año y he hecho un mes de rotación en el SEM. Aquí todo es diferente, porque acostumbrado a estar en consulta, aquí no sabes cuándo de llaman, para qué y qué te vas a encontrar al llegar al lugar de la emergencia.

¿Le ha servido conocer de cerca el trabajo en el SEM?

Te da otra perspectiva de cómo trabajan, de qué es lo que quieren cuando llegan al CAP para que su labor sea más fácil.

¿Qué destacaría?

Yo pensaba que ante un paciente crítico lo trasladaban directamente a la ambulancia y ya está. Pero ahora sé que antes lo estabilizan y hasta que la situación no está controlada no lo llevan a un centro sanitario. También la importancia de controlar los traslados en distancias largas.