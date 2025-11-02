La mayoría de comercios familiares no abrieron ayer pese a estar permitido

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Prácticamente todos los comerciantes de la ciudad decidieron no levantar las persianas de sus tiendas ayer pese a que lo tenían permitido, al ser uno de los diez festivos de apertura comercial que la Generalitat concede cada año. En cambio, la mayoría de las franquicias de grandes firmas sí abrieron, lo que se tradujo en una buena afluencia de personas paseando por las calles del Eix Comercial. La presidenta de su asociación de comerciantes, Montse Eritja, valoró que ayer “no era el mejor día para abrir” porque no había demasiadas expectativas de ventas y para favorecer la conciliación. “Tots Sants es un día muy familiar, solo los que no tienen alma piensan que es un buen día para abrir”, valoró.

Las asociaciones de comerciantes han afirmado varias veces que los pequeños comercios no se niegan a abrir los festivos que sean necesarios, como los más fuertes de la campaña de Navidad, pero abrir tantos no les compensa porque muchos no pueden permitirse pagar las horas extra que conllevan. “Creo que más de un comercio no abriría si pagaran las horas extra en vez de canjearlas por horas entre semana”, afirmó la presidenta del Eix.

Los proximos días festivos de apertura comercial serán el 30 de noviembre y los días 6, 7, 14, 21 y 28 de diciembre.