«Me gusta tanto que me dedico a la formación»

Como técnico de emergencias, ¿también es el que se encarga de conducir la ambulancia?

Entre nuestras funciones, se encuentra la de conducir los vehículos de emergencias. En estos casos, hacemos una conducción defensiva, para llegar lo antes posible mientras velamos por la seguridad tanto de los ocupantes de la ambulancia como del resto de usuarios, ya que nos saltamos semáforos en rojo, cruces o podemos ir en contradirección. Claro, tienes que estar muy atento a cualquiera que no te haya visto o que vaya despistado para no tener un accidente o provocar uno. También dependerá de si llevas a un paciente o vas de camino a una emergencia. Además, para llegar a los lugares tenemos un sistema embarcado que lleva un GPS y nos facilita el punto de localización del servicio.

¿Son respetuosos el resto de conductores al paso de una ambulancia?

La mayoría, sí. Siempre puede haber alguno que se escape o vaya despistado, pero no nos podemos quejar. Lo que pasa a veces hay gente que se agobia o no sabe cómo reaccionar. Y a lo mejor, en vez de arrimarse a la derecha, pues lo hace a la izquierda y nos molesta más, pero bueno, en principio, con mala intención no lo hacen.

¿Qué otras tareas llevan a cabo los técnicos de emergencias?

Damos todo el apoyo a la emergencia, llevando el material, monitorizando al paciente, ayudando a cargar la medicación... según el tipo de unidad que lleves. También nos encargamos de las comunicaciones desde la central o si recibimos directamente la llamada de un paciente, que entonces la atenderá el médico.

¿Puede ser vital una buena comunicación?

Hoy en día la información es oro. Cuantos más datos tengas y sean veraces, mejor se trabajará cuando llegas al lugar donde tienes que hacer la asistencia.

¿Es dura esta profesión?

Podríamos decir que para nosotros ya es una manera de vivir, no sé si sabría trabajar de otra cosa, no me veo. De hecho, me gusta tanto esta profesión que me dedico a la formación. No sé qué decirte [ríe]. Tenemos un trabajo muy privilegiado porque estamos al aire libre, no encerrados en un despacho ocho horas seguidas.

¿Qué es lo que más destacaría?

A mí personalmente lo que más me gusta es el contacto con la gente. Normalmente nosotros, cuando vamos a un servicio, es uno más, pero para aquellas personas no, es algo extraordinario. Estás allí porque ha pasado algo y muchas veces puede ser que la situación se desborde. Por ello, es necesario ser muy empático.