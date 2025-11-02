Rompen varios árboles en un acto vandálico en Cappont

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Varios árboles jóvenes que fueron plantados el año pasado en la avenida Alacant, en Cappont, aparecieron ayer por la mañana rotos, 'talados' de forma vandálica. Lo denunció la asociación Arrels de Cappont, que indicó que han resultado afectados seis ejemplares. La Paeria confirmó que “el servicio de noche de la Guardia Urbana detectó tres árboles rotos y durante la mañana [de ayer] se levantó un acta de daños para que el servicio de Parques y Jardines esté informado, pueda efectuar la denuncia de este acto vandálico y los restablezca”. Una portavoz municipal añadió que otra patrulla comprobó los hechos ayer.

Asimismo, la asociación lamentó que “la noche de la Castanyada y Halloween fue realmente terrorífica, se instaló una carpa para los jóvenes y cruzaron por medio de la carretera, poniendo en riesgo su vida y la de los conductores, y estas zonas sufrieron desperfectos en el mobiliario urbano”. No obstante, explicaron que “estamos muy contentos de que se lleven a cabo actividades en el barrio, pero creemos que deben ir acompañadas de seguridad, y no fue el caso”.