Detenido por agredir agentes de la Guardia Urbana en el barrio de la Mariola de Lleida

Un hombre de 28 años fue detenido ayer por la mañana por atentado contra agentes de la autoridad. La Urbana recibió un aviso a las 9.30 horas por un posible caso de violencia doméstica en un domicilio de la calle Indíbil i Mandoni, en el barrio de la Mariola. Al llegar, los agentes encontraron a un individuo, que se enfrentó y los agredió. Finalmente, fue arrestado.

Por otro lado, el viernes por la noche fueron arrestados dos jóvenes de 20 años por robo con violencia y otro, de 21, por robo con violencia y hurto, los dos en actuaciones en los Camps Elisis.