Préstamo del Goven para la entrada de un piso a 58 jóvenes leridanos

Un total de 58 jóvenes de entre 18 y 35 años de las comarcas leridanas ya cuentan con el préstamo del Institut Català de Finances (ICF) para financiar el 20% de su primer piso. Según los datos facilitados por el banco público de la Generalitat, se han concedido a 50 jóvenes del llano y a otros ocho del Alt Pirineu i Aran.

En el caso de Lleida, el importe concedido supera los 1,4 millones, con una media de 28.170 euros por préstamo mientras que en el Pirineo, se han otorgado 222.400 euros con un importe medio de 27.800 euros. Desde el 30 de junio, se han registrado 4.129 solicitudes en el conjunto de Catalunya, más de la mitad las han tramitado jóvenes de entre 30 y 35 años. En este periodo, se han aprobado 878 en toda Catalunya.

El ICF observa “mucho interés” por parte de los jóvenes con esta nueva medida de incentivo a la compra. “Ha despertado un interés transversal a todo el territorio”, recalca la delegada del ente, Vanessa Servera. La línea Préstec Emanicipació prevé destinar 500 millones en cinco años y en lo que va de año se ha repartido 31,6 millones.