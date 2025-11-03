Rezo musulmán en un solar de Lleida mientras esperan la cesión de un solar donde construir la mezquita

El rezo congregó a centenares de fieles en el solar entre las avenidas Tarradellas y Victoriano Muñoz. - PAU PASCUAL PRAT

La comunidad musulmana Ibn Hazm lleva varias semanas rezando en uno de los solares que hay junto a la plaza de la Sagrada Família, situada entre las avenidas Josep Tarradellas y Victoriano Muñoz.

Cabe recordar que esta comunidad está a la espera de que el ayuntamiento apruebe en el pleno la adjudicación directa de un solar del polígono industrial Camí dels Frares para poder construir allí una mezquita. Una cesión que sería por 50 años por un importe de 50.000 euros, 1.000 euros por año.

La comunidad considera que la cesión “solucionaría un problema de ciudad”, ya que no tendrían que rezar en la calle, pero el gobierno municipal no tiene, por ahora, los apoyos necesarios para aprobar la adjudicación en el pleno.