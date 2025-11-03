Estas son las multas por entrar en la ZBE de Lleida con vehículos no autorizados

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Circular con un vehículo contaminante por el centro histórico de Lleida puede suponer una sanción económica considerable. Tras completarse en julio los seis meses de moratoria desde la implementación de la primera fase de la Zona de Bajas Emisiones en la capital leridana, el Ayuntamiento comenzó a sancionar a los conductores que acceden con vehículos no autorizados a estas calles restringidas.

Las administraciones públicas continúan avanzando en la aplicación de políticas que fomentan una movilidad más sostenible, con el objetivo primordial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta normativa afecta obligatoriamente a todos los municipios españoles que superan los 50.000 habitantes, quienes deben establecer limitaciones a la circulación de determinados vehículos en sus cascos urbanos.

En Lleida, incumplir estas restricciones está tipificado como delito grave según las modificaciones introducidas en el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 6/2015, lo que implica sanciones de 200 euros para los infractores. Estas multas podrían incrementarse en caso de reincidencia, aunque existe la posibilidad de beneficiarse de un descuento del 50% si se abona la sanción durante el periodo de pronto pago.

Horarios y excepciones de la ZBE

La Zona de Bajas Emisiones de Lleida funciona de lunes a viernes en horario de 7:00 a 20:00 horas, quedando sin efecto durante los fines de semana y días festivos. Los vehículos que tienen pagado el impuesto de circulación en Lleida pueden acceder sin restricciones y sin necesidad de tramitar ningún tipo de exención especial.

También tienen garantizado el acceso el transporte público, los vehículos de emergencias y aquellos destinados al transporte de personas enfermas o con movilidad reducida. Cabe destacar que para las furgonetas y pequeños camiones de reparto sin etiqueta ambiental se mantiene una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2026, facilitando así la adaptación progresiva del sector logístico a la nueva normativa.

Perímetro actual y vehículos permitidos

En esta primera fase que ya está en funcionamiento, la ZBE se circunscribe exclusivamente al Barri Antic, con unos límites claramente definidos por avenida Catalunya, Rambla Aragó, Balmes y Prat de la Riba, así como por Príncep de Viana, Rambla Ferran y Blondel. Es importante señalar que estas vías perimetrales quedan fuera de la restricción, permitiéndose la circulación sin limitaciones por ellas.

Respecto a los vehículos que pueden circular por la zona restringida, se autoriza el acceso a todos los que disponen de distintivos 0, ECO, C o B, además de los ya mencionados que pagan el impuesto en la ciudad. Para los turismos de gasolina se permite la entrada a los matriculados desde el 1 de enero de 2001, mientras que para los diésel el corte se establece en aquellos matriculados a partir del 1 de enero de 2006.

Plan de expansión hasta 2030

El calendario de implantación de la ZBE contempla una expansión en fases adicionales. A partir de 2028, apenas tres años después del momento actual, la zona restringida se ampliará considerablemente hasta el Passeig de Ronda, extendiéndose también por Príncep de Viana hasta la plaza Europa y desde Rambla Ferran hasta la avenida del Segre, lo que supondrá la incorporación completa del barrio de Noguerola.

La fase final del proyecto está prevista para 2030, cuando la ZBE incorporará también el barrio de Cappont, estableciendo su límite definitivo en la carretera Ll-11. De esta manera, en un plazo de cinco años desde ahora, las restricciones de circulación abarcarán prácticamente la totalidad del núcleo urbano de la capital ilerdense.