Abre sus puertas el albergue para ‘sin techo’ en la antigua escuela Cervantes

La Paeria puso en marcha ayer en la antigua escuela Cervantes el dispositivo de atención invernal de urgencia para acoger a las personas sin hogar en las noches de los meses más fríos. Un servicio que gestiona la Fundació Sant Joan de Déu. Es el segundo año consecutivo que se utiliza este equipamiento para este fin. Entre otras novedades, se ha mejorado la accesibilidad, seguridad y confort y ofrece a los usuarios planes de ayuda. El Cervantes tendrá 70 plazas ampliables, estará operativo hasta el 31 de marzo y ofrecerá servicio de ducha, consigna, lavandería, cena y desayuno. Los usuarios podrán acceder entre las 18.00 y las 23.00 horas y cerrará sus puertas a las 9.00. La Guardia Urbana estará presente a las horas de entrada y salida para reforzar la seguridad en los momentos de más afluencia.

La plataforma Som Veïns criticó que un equipamiento de este tipo se ubique, una vez más, en el Barri Antic. “70 plazas en el Cervantes, 20 en la calle Companyia y 120 en el Jericó, el macroalbergue lo tenemos en nuestro Centro Histórico”, lamentó la entidad en sus redes.