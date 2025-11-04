Apagón en el Eix Comercial de Lleida durante veinte minutos: "ya nos temíamos lo peor, pero no ha sido para tanto"

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una desconexión en una línea de media tensión dejó ayer al mediodía sin suministro eléctrico a 2.600 abonados del Eix Comercial y parte del Centro Histórico durante unos minutos. La incidencia afectó a comercios del entorno de la plaza Sant Joan y también a los juzgados del Canyeret y al Museu de Lleida.

La incidencia se registró sobre las 12.20 horas, pero se resolvió al cabo de unos veinte minutos. “Ha sido un susto pero ha durado poco”, dijo una comerciante de la plaza Sant Joan. “Ya nos temíamos lo peor, pero no ha sido para tanto”, indicó el responsable de otro establecimiento, que añadió que minutos después de que se restableciera el servicio hubo un segundo apagón de unos minutos.

Desde Endesa señalaron que los 2.600 afectados iniciales se redujeron a los 1.200 al cabo de pocos minutos. El servicio se normalizó sobre las 13.00 horas.