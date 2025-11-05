Acusados de estafar 37.252 euros con reformas de casas ofertadas en internet

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita sendas condenas de tres años de prisión para dos hombres acusados de estafar a una familia con la reforma de una vivienda. Hay una tercera persona acusada como cómplice para la que solicita cinco meses de cárcel. Está previsto que el juicio se celebre el próximo miércoles día 12 en la Audiencia de Lleida.

Los hechos se remontan al año 2016 cuando los propietarios de una casa contactaron con los acusados a través de internet para la rehabilitación de una vivienda. Según el Ministerio Público, los acusados enviaron un presupuesto de 47.750 euros usando de ‘tapadera’ la empresa del cómplice para que los denunciantes les fueran haciendo transferencias y entregas de dinero para hacer frente a las reformas “que sabían que no llevarían a cabo”. Los afectados denunciaron el caso en 2019 en el juzgado de Tremp tras haber hecho entrega de un total de 37.252 euros y ahora llega a juicio.

Petición de tres años

Por todo ello, la Fiscalía solicita que los dos acusados sean condenados como autores de un delito de estafa a la pena de tres años de prisión y que se les inhabilite como gestores de obras y similares. Para el tercer acusado hace una petición de cinco meses de cárcel como cooperador necesario de la estafa. Además, solicita que indemnicen a los denunciantes con 37.252 euros