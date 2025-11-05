Ayuntamiento de Lleida y Aqualia bonifican el agua a 663 familias vulnerables

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Casi 1.600 personas de 663 familias vulnerables con informes del servicio para el derecho a la vivienda se beneficiaron en 2024 de una bonificación del coste del agua, gracias al convenio entre la Paeria de Lleida y la concesionaria del servicio, Aqualia. En concreto, para 183 fue del 50% y para 480, del 100%. También se ayudó a 12 comunidades. El alcalde, Fèlix Larrosa, y el jefe de la unidad de gestión Catalunya Centre-Ponent de FCC-Aqualia, Jaume Giribet, firmaron ayer la renovación de este convenio en materia de pobreza energética, que regula el fondo municipal de solidaridad para evitar cortes de suministro por razones económicas y reducir el endeudamiento, en cumplimiento de la ley 24/2015 y fruto del pacto entre el gobierno del PSC y el grupo municipal de ERC. Se renueva por 4 años y amplía su dotación anual de 100.000 a 125.000 €, de los cuales la empresa aportará 95.000 euros y la Paeria, 30.000.

Larrosa explicó que se incluirán deudas comunitarias, se podrán subvencionar procesos de individualización de contadores y la reparación de fugas. “Este convenio no solo protege el derecho a tener suministro de agua, sino que refuerza el derecho a la vivienda y a la dignidad de las personas”, señaló. Giribet remarcó que el convenio es “de aplicación directa y tangible a las personas que más lo necesitan” y la portavoz de ERC, Jordina Freixanet, recordó que “nos comprometimos con las personas que tenían el contador individualizado para poder decir hoy que no hay ninguna persona detectada por servicios sociales que tenga el agua cortada”.

Por otra parte, las obras de la calle Hostal de La Bordeta causaron ayer al mediodía la rotura de una tubería principal del barrio, que quedó reparada a media tarde.