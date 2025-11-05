Licitan los nuevos puestos de comida de Navidad: 'food trucks', churrerías y creperías del 15 de noviembre al 15 de enero
Con una opción de prórroga hasta el 28 de febrero. Les inscripciones todavía están abiertas
La Concejalía ha licitado la instalación de food trucks, churrerías o creperías en la ciudad desde el 15 de noviembre hasta el 15 de enero, con opción a una única prórroga hasta el 28 de febrero.
Se podrán situar en las plazas Pau Casal i Cervantes, a Francesc Macià, la avenida Miquel Batllori (en la zona del Decathlon), el passeig de Ronda (al lado del Carrefour), la plaza de la Catedral, Blondel y en las plazas de la estación de trenes, Pau Casals, 8 de Març y Escorxador:
|Ubicación
|Churrería
|Crepería
|Food Truck
|Paseo de Ronda (fachada establecimiento Carrefour)
|X
|Mercado de Navidad (zona pl. Catedral)
|X
|Avda. Blondel (lado parque infantil el Níscalo)
|X
|Plaza Estación de trenes
|X
|Plaza Pau Casals
|X
|X
|Plaza 8 de marzo
|X
|X
|Plaza Escorxador
|X
|X
|Francesc Macià
|X
|X
|X
|Avda. Miquel Batllori (zona Decathlon)
|X
|X
|X
|Pl. Cervantes
|X
|X
Les canditaturas todavía se pueden presentar hasta el 7 de noviembre a la siguiente web de la Paeria.