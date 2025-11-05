Licitan los nuevos puestos de comida de Navidad: 'food trucks', churrerías y creperías del 15 de noviembre al 15 de enero

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Concejalía ha licitado la instalación de food trucks, churrerías o creperías en la ciudad desde el 15 de noviembre hasta el 15 de enero, con opción a una única prórroga hasta el 28 de febrero.

Se podrán situar en las plazas Pau Casal i Cervantes, a Francesc Macià, la avenida Miquel Batllori (en la zona del Decathlon), el passeig de Ronda (al lado del Carrefour), la plaza de la Catedral, Blondel y en las plazas de la estación de trenes, Pau Casals, 8 de Març y Escorxador:

Mesa|Tabla Paradas|Puestos Lleida Responsiva Ubicación Churrería Crepería Food Truck Paseo de Ronda (fachada establecimiento Carrefour ) X Mercado de Navidad (zona pl. Catedral) X Avda. Blondel (lado parque infantil el Níscalo) X Plaza Estación de trenes X Plaza Pau Casals X X Plaza 8 de marzo X X Plaza Escorxador X X Francesc Macià X X X Avda. Miquel Batllori (zona Decathlon ) X X X Pl. Cervantes X X