Licitan los nuevos puestos de comida de Navidad: 'food trucks', churrerías y creperías del 15 de noviembre al 15 de enero

Con una opción de prórroga hasta el 28 de febrero. Les inscripciones todavía están abiertas

Puesto|Chiringuito de crepes. Foto de archivo.Philippe Murray. Unslpash

La Concejalía ha licitado la instalación de food trucks, churrerías o creperías en la ciudad desde el 15 de noviembre hasta el 15 de enero, con opción a una única prórroga hasta el 28 de febrero.

Se podrán situar en las plazas Pau Casal i Cervantes, a Francesc Macià, la avenida Miquel Batllori (en la zona del Decathlon), el passeig de Ronda (al lado del Carrefour), la plaza de la Catedral, Blondel y en las plazas de la estación de trenes, Pau Casals, 8 de Març y Escorxador:

Ubicación Churrería Crepería Food Truck
Paseo de Ronda (fachada establecimiento Carrefour) X
Mercado de Navidad (zona pl. Catedral) X
Avda. Blondel (lado parque infantil el Níscalo) X
Plaza Estación de trenes X
Plaza Pau Casals X X
Plaza 8 de marzo X X
Plaza Escorxador X X
Francesc Macià X X X
Avda. Miquel Batllori (zona Decathlon) X X X
Pl. Cervantes X X

Les canditaturas todavía se pueden presentar hasta el 7 de noviembre a la siguiente web de la Paeria.

