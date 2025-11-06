Aparatoso vuelco de un turismo en una rotonda de Balàfia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un aparatoso accidente se registró a las 13.16 horas de ayer en la rotonda de la plaza Països Catalans, en Balàfia, cuando un coche perdió el control y volcó. Al lugar acudieron la Guardia Urbana, los Bomberos y el SEM. Los dos ocupantes resultaron ilesos. Las primeras investigaciones apuntan a una pérdida de control por velocidad inadecuada, según informó la Paeria. En otro orden, la Urbana imputó a un conductor en Balàfia porque no tenía carnet.