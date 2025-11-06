Siguen los grandes charcos en el paseo del río en Lleida a pesar de las obras de mejora del drenaje

Siguen los grandes charcos en el paseo del río en Lleida después de la mejora del drenaje

A pesar de las obras de este verano para solucionar el problema histórico de los charcos en el paseo de La Banqueta, la lluvia de esta madrugada ha vuelto a dejar grandes acumulaciones de agua en la zona. Sobre todo el punto de unión del paseo con la pasarela del Liceu Escolar, presentaban esta mañana charcos importantes, dificultando el paso de los peatones.

Algunos usuarios han lamentado que, a pesar de los trabajos de mejora y la instalación del nuevo sistema de drenaje, la situación siga repitiéndose cuando llueve con una cierta intensidad.

La Paeria de Lleida realizó las obras en el mes de julio, con el objetivo principal de solucionar definitivamente el problema de los charcos de agua que se forman cuando llueve. La actuación se centró en renovar completamente el pavimento de sablón e implementar un sistema eficiente de drenaje en uno de los espacios más transitados del margen del río Segre.