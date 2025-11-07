Un altercado familiar en Lleida acaba con dos detenidos: un hombre agrede a la expareja y la actual pareja lo hiere a golpes

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida detuvo el miércoles por la noche a dos hombres tras un altercado familiar. La Policía Local fue alertada a las 21.30 horas de una pelea en la calle Alcalde Porqueras y hasta el lugar acudieron varias patrullas.

Al parecer, un individuo agredió a su expareja, a la que tiró al suelo. Entonces, la actual pareja de la mujer se lio a golpes con el hombre y le causó diversas lesiones. Le habría fracturado la nariz y le causó un traumatismo craneal leve, por lo que tuvo que ser atendido.

El primero de los hombres fue arrestado como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito del hogar por la agresión a su expareja, mientras que el segundo fue detenido por un delito de lesiones.