URBANISMO
Restauran un histórico edificio modernista de Lleida: la conocida como Torre Vicens
Es una rehabilitación pendiente desde hace 17 años y se estima que las obras durarán unos seis meses
Los trabajos para la restauración y consolidación del histórico edificio modernista de la avenida Llibertat del Secà de Lleida, conocido como Torre Vicens, ya han empezado. La Diputación adjudicó las obras a la empresa B.Biosca por 362.395 euros a principios de septiembre y se estima que durarán unos seis meses. Es una rehabilitación pendiente desde hace 17 años.