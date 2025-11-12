SEGRE

Restauran un histórico edificio modernista de Lleida: la conocida como Torre Vicens

Es una rehabilitación pendiente desde hace 17 años y se estima que las obras durarán unos seis meses

El histórico edificio modernista está situado en la calle Llibertat, en el barrio del Secà. - AMADO FORROLLA

Los trabajos para la restauración y consolidación del histórico edificio modernista de la avenida Llibertat del Secà de Lleida, conocido como Torre Vicens, ya han empezado. La Diputación adjudicó las obras a la empresa B.Biosca por 362.395 euros a principios de septiembre y se estima que durarán unos seis meses. Es una rehabilitación pendiente desde hace 17 años.

