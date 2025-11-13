Elecciones a rector con 12.593 votantes potenciales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un total de 12.593 estudiantes, profesores, investigadores y personal técnico y de administración de la Universitat de Lleida (UdL) pueden votar desde ayer hasta hoy al mediodía en las elecciones para elegir al nuevo rector, que salvo sorpresa será Maria Àngels Balsells al no haber otro candidato para relevar a Jaume Puy. Para lograrlo, debe obtener más votos ponderados a favor que en blanco. Las votaciones, exclusivamente electrónicas, empezaron ayer a las 9.00 horas y se podrán hacer hasta hoy a las 12.00. El voto se puede hacer a través de la página web de la UdL y de los QR que se han colgado por los edificios de los diferentes campus de la institución. Los votos están ponderados en función de los colectivos. El que tiene más peso es el de docentes funcionarios y profesorado permantente laboral a tiempo completo, que pondera un 51%, y su censo está formado por 418 personas; le siguen los estudiantes, con 10.433 y un peso del 22% del total; luego el Personal Técnico de Gestión Administrativa y Servicios (PTGAS), con 539 personas y que computa el 15%; y por último se encuentran el resto de profesores, con 1.203, cuyo voto pondera un 12%.