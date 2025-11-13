Habilitan 22 pisos de alquiler para vecinos del Secà de Sant Pere de Lleida en un bloque inacabado durante 15 años

Un bloque de 22 viviendas del Secà de Sant Pere que llevaba unos 15 años inacabado ha sido completado por una promotora local para alquilarlas a vecinos de este barrio. Se trata de un inmueble situado entre las calles Marimunt, Picabaix y Fontanelles cuya construcción se paralizó a raíz de la crisis económica de 2008 y que había tenido problemas de okupación y de plagas de palomas al tener puertas abiertas. Desde su paralización hasta hace unos meses, el bloque era propiedad de la Sareb, pero la promotora Noelsa In 2030 lo adquirió, terminó las viviendas, las modernizó para adaptarlas a la normativa actual y recientemente ha obtenido la cédula de habitabilidad. El objetivo de la empresa es destinarlas a alquiler y, concretamente, para los vecinos del Secà de Sant Pere que lo necesiten o quieran independizarse. Para ello, ha contactado con la asociación de vecinos para que haga una lista de las personas interesadas, y por el momento ya hay más de un centenar.

“Nos dedicamos a reconstruir bloques que quedaron parados a raíz de la crisis económica, y para este bloque del Secà su asociación de vecinos nos ha ayudado mucho en los temas burocráticos y queremos que sus pisos sean para los vecinos del barrio”, explicó un portavoz de Noelsa In 2030. “Los pisos son de varias habitaciones, los alquileres rondan los 650 euros y nuestra previsión es que los primeros vecinos puedan entrar a vivir a finales de año”, añadió. Sobre el perfil de arrendatario que buscan, precisaron que “pueden venir tanto jóvenes como mayores, eso da igual, pero queremos que sean barrio, queremos ofrecer a los vecinos que se puedan quedar”.

El expresidente de la asociación de vecinos del Secà, José Carreiro, ha sido uno de los principales valedores de esta iniciativa y durante su mandato empezó a informar en el barrio de este proyecto y a elaborar una lista de interesados. “No queremos que haya pisos vacíos y cuando nos informaron de esta iniciativa nos pusimos a disposición de la promotora para ayudarles en lo que necesitaran para que saliera adelante. De momento ya hay más de cien interesados, de los cuales muchos son jóvenes que se quieren quedar a vivir en el Secà y no encontraban pisos”, dijo Carreiro. Por otro lado, desde la promotora informaron que están trabajando en otro proyecto para “recuperar” un bloque de 12 pisos en la calle Escoles, que también serán de alquiler para personas del barrio.