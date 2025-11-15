El mejor dron agrario del mundo se presentará en el Agrobiotech

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El salón Agrobiotech, que se celebrará del 25 al 27 de noviembre en Lleida, acogerá la presentación del dron agrícola más potente, versátil y avanzado del mundo. Se trata de DJI Agras T100, de la empresa DJI Agriculture, un aparato que permite realizar tareas de polvorización, abonado, siembra y transporte y que puede llevar hasta 100 kilos de peso y 100 litros de carga máxima. También cuenta con un sistema de detección de 360 grados y visión nocturna.

Por otra parte, la Feria de Lleida informó ayer de que la 54.ª edición del Premio del Libro Agrario, que se hace en el marco del Agrobiotech, ha recaído en el trabajo Geociències aplicades a la gestió forestal, escrito por varios autores. Por otra parte, Sanitat vegetal i salut única (One Health), de Rafael Manuel Jiménez Díaz y Ramon Albajes, ha ganado el Premio del Artículo Técnico Agrario.