Huelga de autobuses interurbanos con cortes de tráfico en Lleida y Vielha

Piquetes sindicales han cortado esta mañana el tráfico en la avenida Catalunya, en su confluencia con avenida de Madrid, entre las 10.00 y las 12.00 horas, en el acceso a la estación de autobuses, en la jornada de huelga convocada en el sector de los autobuses interurbanos en la provincia de Lleida. Tanto Isabel Rodríguez, de UGT, como Joan Riba, de CCOO, han manifestado que el motivo del paro es el agravio comparativo que sufren los conductores de la demarcación con respecto a los del resto de Catalunya y Aragón. En este sentido, han destacado que el salario base en Lleida es unos 300 euros menor que el de Girona o Tarragona y 400 menos que el de Barcelona, cuando es la provincia donde hay que cubrir más kilómetros y, en general, las carreteras están en peor estado. Han afirmado que el seguimiento de la huelga es del 80% y que se han fijado unos servicios mínimos del 33% que se están cumpliendo sin problemas. No obstante, han denunciado que la empresa Alsa ha traído conductores de Barcelona para cubrir servicios de esta tarde, lo que notificarán a la Inspección de Trabajo. Han señalado que la jornada transcurre sin incidencias y que pasajeros que desconocían la convocatoria de la huelga han podido usar finalmente alguno de los buses de servicios mínimos, aunque ello les haya supuesto tenerse que esperar. Está previsto que esta tarde vuelva a haber otra corte de 17.00 a 19.00 horas. Asimismo, En Vielha también se ha cortado la N-230 de 11.00 a 12.00 horas y está previsto otro corte de una hora esta tarde de 18.00 a 19.00