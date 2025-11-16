Proximidad. Una pareja de policías habla con los líderes de una protesta vecinal mientras los rodea el resto de manifestantes. - FONS GÓMEZ VIDAL/ARXIU FOTOGRÀFIC IEI

La falta de referentes colectivos y la ausencia de cohesión social que se legitimaron durante la dictadura fueron los elementos primordiales que definieron la apertura al proceso de transición política en las comarcas de la Catalunya occidental”, sostiene Antonieta Jarne, historiadora de la UdL, quien llama la atención sobre otros dos rasgos fundamentales: “la suma desarticulada de realidades” que fue el antifranquismo en Ponent y “la inexistencia de un proyecto global en la lucha contra el régimen”.

Cuatro organizaciones aglutinaban, de forma abierta desde 1971, la oposición política al franquismo en Ponent: el PSUC, la más activa y de mayor implantación desde los años 60, con CCOO de correa sindical y toma de tierra social; el Bloc Popular de les Terres de Lleida, socialdemócrata y que se transformaría en Reagrupament, y los futuros socios en CiU, CDC y la democristiana UDC.

La consolidación de esos grupos y la fugaz Assemblea de les Terres de Lleida oxigenaron al antifranquismo y facilitaron la experiencia de la Coalición Democrática, que en 1971 presentó, aunque sin éxito, al abogado Joaquím Arana, que ocho años después integraría la Comissió dels Vint que preparó el texto inicial del Estatut, y a Joan Besa en las elecciones a las Cortes franquistas por el Tercio de Familia, a las que también concurrió el letrado Simeó Miquel. Tampoco fructificó el intento de acceder al ayuntamiento de la capital dos años después.

A partir de ahí, los partidos catalanes y estatales coparían la actividad política, tan escasa en el ámbito local que la primera organización leridana, la JRL (Joventut Republicana de Lleida), heredera entonces de la que dirigieron Humbert Torres y Alfred Perenya e integrada hoy en Junts, no sería legalizada hasta el 27 de abril de 1979, tras las primeras municipales democráticas. La política leridana no cocinó su sopa de letras, que es como se conocía la eclosión de siglas de la Transición.

Antes, en 1977, se celebraron las primeras elecciones libres desde 1936. La lista más votada en Lleida fue la de Pacte Democràtic per Catalunya, integrada por CDC, ERC, Front Nacional y PSC-Reagrupament, que se llevó dos escaños, uno para Arana y otro, por un resto de 34 papeletas sobre el PSUC, para Josep Pau, con UP y el PSC como referencias. UCD colocó a Manuel de Sárraga y el PSOE a Felip Lorda.

De abril de 1979 a julio de 2024, cuando se inscribe Som Vall Fosca, con un concejal en La Torre de Capdella, se crearon 31 partidos en Lleida. Cinco de ellos, más el pallarés, tienen ahora ediles: Unitat d’Aran, Convergència Democràtica Aranesa, Compromís, Aran Amassa y el Comú de Lleida.