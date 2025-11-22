Les padrinos de Lleida se reúnen para preservar el arte de elaborar "orelletes"

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Lleida Turismo ha programado para el 26 de noviembre una actividad destinada a recuperar y poner en valor una de las técnicas pasteleras más antiguas del territorio: la elaboración de "orelletes" estirando la masa con la rodilla. La iniciativa se enmarca en el proyecto Cataluña Región Mundial de la Gastronomía, impulsado por el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, que este noviembre dedica el foco a los paisajes de olivos y a la cocina vinculada al aceite de oliva.

La demostración tendrá lugar en el Café del Teatro del Matadero a las 16.00 h. Les madrinas habrán preparado la masa por la mañana y, por la tarde, mostrarán en directo cada paso del proceso: el estirado tradicional con la rodilla, la fritura pieza por pieza, el giro con cañas —cómo dicta la tradición— y el azucarado final. Al acabar, se compartirá una merienda con las "orelletes" elaboradas durante el acto.

Este dulce, de origen andalusí y muy arraigado en las comarcas de Lleida, forma parte del patrimonio gastronómico local y también está presente en otros puntos del Mediterráneo. Para la ocasión, se está preparando una imagen especial que recoge la receta tradicional y que se distribuirá en formato lámina como homenaje a las madrinas que han mantenido viva esta práctica.