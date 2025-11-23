La Urbana tendrá una unidad especializada en violencia machista

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El alcalde, Fèlix Larrosa, anunció ayer durante la celebración de Santa Cecília, patrona de la Guardia Urbana, la creación de una unidad especializada en analizar y atender hechos delictivos por razones de violencia machista. Explicó que “aunque nos satisface que los delitos contra la libertad sexual hayan bajado un 13,5% desde enero hasta octubre, es evidente que no es suficiente, porque aún hay mujeres que sufren malos tratos y violencia”. “La Urbana es el primer refugio de las personas que podemos necesitar ayuda, especialmente de los colectivos más vulnerables, como las mujeres”, añadió.

Larrosa también anunció la convocatoria inminente de 2 plazas de inspectores, 2 de subinspectores, 4 de sargentos y 4 de cabos, con las que se llegará a los 260 agentes. Dijo que crearán una oficina de comunicación de seguridad con el cabo Roberto Santaufemia como portavoz, para trasladar a la opinión pública informaciones sobre seguridad, civismo y convivencia. Remarcó que el proyecto de presupuestos que se presentará en breve “contempla renovar la flota de vehículos” y mejorar la gestión del parque móvil. Además, recordó que se invertirá en herramientas inteligentes para prevenir y anticipar delitos y en más cámaras para l’Horta, y apuntó que los delitos contra el patrimonio han caído un 3,8%, los robos con fuerza un 40% y los robos en domicilios, un 44%. Insistió en la necesidad de luchar contra la reincidencia, dijo que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos para que la Paeria se persone como a acusación particular cuando un agente sufra una agresión en el ejercicio de sus funciones. También dijo que trabajan con el Colegio de Psicólogos para impulsar un servicio de apoyo emocional al cuerpo.

Durante el acto, agentes de la Urbana y de otros cuerpos, ciudadanos y entidades recibieron medallas y distinciones. Entre ellas, un urbano que detectó una parada cardiorespiratoria y practicó maniobras de reanimación hasta la llegada del SEM y un menor que presenció un robo en un vehículo y por su alerta se pudo detener al autor. Antes, el alcalde, la teniente de alcalde Cristina Morón y el intendente Josep Mallada pasaron revista a los agentes.