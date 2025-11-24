Confirmada la fecha que la Navidad iluminará la ciudad de Lleida: "queremos que Lleida brille una vez más"

La ciudad de Lleida dará el viernes por iniciada la campaña navideña con el encendido de más de 19 kilómetros de luces en calles y plazas, alrededor de un kilómetro más que el año pasado, y el triple de grandes elementos decorativos en la vía pública hasta llegar a 946, de los cuales 37 en tres dimensiones. Todas las luces son LED de bajo consumo.

“Queremos que Lleida brille una vez más”, ha afirmado este lunes el alcalde, Fèlix Larrosa. Para ello, la concejala Begoña Iglesias ha detallado que habrá elementos decorativos en 15 barrios, así como 12 grandes árboles de Navidad, el más grande, de 14 metros de altura en Ricard Viñes. Por primera vez habrá en la Mariola, Camp d’Esports y Llívia, los dos últimos naturales, que después serán replantados. Como novedad, también se iluminarán las fuentes de la avenida Catalunya y las plazas la Pau y de Francia.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha encabezado la presentación.AMADO FORROLLA

Asimismo, habrá ‘mapping’ renovado en la fachada de la Paeria. Se estrenará también el viernes y en total están previstos 20 pases, cinco más que en la pasada Navidad, los días 6, 13 y 20 de diciembre.

Larrosa ha subrayado que el coste de la iluminación navideña no corre a cargo de los comerciantes sino “de todos, a través de los impuestos”. Ha señalado que la inversión es de cerca de 850.000 euros, un 5% más que el presupuesto de la anterior. La campaña repite el eslogan de “Lleida, on la boira fa la màgia” e incluye más de 200 actividades.

El viernes abrirá también la pista de hielo en la plaza Sant Joan, que estará operativa hasta el 19 de diciembre en horario de tarde y desde el 20, todo el día. Los establecimientos que forman parte de asociaciones de comerciantes podrán obsequiar a los clientes con tiques de un euro de descuento.

Por otra parte, ha remarcado que las obras de Balmes y Rovira Roure estarán acabadas el día 20 de diciembre.