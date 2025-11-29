SEGRE

SANIDAD

Paro de auxiliares de enfermería por un mejor sueldo y reconocimiento

Paro de auxiliares de enfermería por un mejor sueldo y reconocimiento - MARIA RIUS

Paro de auxiliares de enfermería por un mejor sueldo y reconocimiento - MARIA RIUS

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

Una decena de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) del hospital Arnau secundaron ayer una huelga estatal, convocada por la plataforma TCAI per C1, con la que reclamaron subir su categoría profesional de la C2 —equivalente a estudios de ESO— a la C1, la propia de los trabajos cualificados con grados de FP. Les supondría un aumento salarial de 300 € al mes. También reclamaron un reconocimiento a su trabajo.

