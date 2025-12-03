Enfermeras leridanas protestan en Barcelona por estar “sobrecargadas”

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Varias enfermeras leridanas se manifestaron ayer en Barcelona junto a otras de toda Catalunya, así como matronas y fisioterapeutas, para denunciar que “la sobrecarga es generalizada, tanto en hospitales como en la Atención Primaria”. Convocadas por su principal sindicato, Satse, reclamaron “ratios seguras y obligatorias, una planificación realista que ponga fin a la improvisación, condiciones dignas y reconocimiento profesional, así como más invesión”.