Educación modificará el currículum de la ESO con dos modalidades de matemáticas a escoger en el cuarto curso

El Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya modificará el currículum de la ESO con el fin de incluir dos modalidades de matemáticas en 4.º curso, según ha adelantado 'El Periódico' y han confirmado fuentes de la conselleria citadas por la agencia ACN. La ley de educación estatal, la Lomloe, establece que en 4t de ESO los alumnos puedan escoger entre cursar unas matemáticas a más académicas o bien unas más prácticas, pero eso no quedaba recogido en el currículum catalán de 2022 y no se estaba aplicando. Professors de Secundària presentó recurso ante la justicia, que ha determinado que se tiene que ofrecer esta doble modalidad. Ante eso, Educación trabaja en la modificación del decreto, pero no concreta los plazos para tenerlo terminado.

Con la aplicación de estas dos modalidades, los estudiantes podrán escoger en el último curso de secundaria si quieren cursar unas matemáticas más académicas, destinadas especialmente a aquellos que después quieran hacer un bachillerato más científico o estudios que requieran esta materia; o bien unas matemáticas más prácticas, para aquellos otros que quieran cursar un bachillerato más humanístico o estudios que no tengan esta asignatura. Las mismas fuentes de la conselleria han indicado que no hay plazos para la aplicación de este cambio, ya que la modificación de un decreto, el de currículum, no es un procedimiento rápido.

En paralelo, se está modificando el decreto de currículum de Bachillerato para adaptarlo también a la Lomloe a raíz del requerimiento del Ministerio de Educación. La propuesta que Educación presentó para aplicar estos cambios incluye la fusión de las ciencias.