Los Mossos detienen a dos personas por tráfico de cocaína en Lleida

Los agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles a un hombre de 38 años y una mujer de 33 como presuntos autores de un delito contra la salud pública y, en el caso del hombre, también por un delito contra la seguridad en el tráfico. La pareja operaba principalmente en el barrio de la Bordeta de Lleida, donde distribuían pequeñas dosis de cocaína mediante un sistema de venta al detalle.

La investigación se inició al principio de octubre, cuando agentes de la policía catalana observaron una venta de droga durante un control preventivo en la calle Corts Catalanes. Desde entonces, la Unidad de Investigación de la comisaría de Lleida ha realizado varios seguimientos que han permitido documentar hasta 22 transacciones ilegales en sólo seis meses.

El modus operandi utilizado por la pareja era metódico y calculado. El hombre, que actuaba como vendedor principal, recogía la droga de su domicilio o de un local próximo y se desplazaba en coche o patinete hasta los puntos de encuentro con los compradores. Mientras tanto, la mujer realizaba tareas de vigilancia para evitar ser descubiertos por las autoridades.

Detenciones y material decomisado

La detención se produjo el miércoles en la avenida Urgell, cuando los agentes interceptaron a los dos sospechosos. En el momento de la detención, el hombre llevaba una bolsa con 15 envoltorios de cocaína preparados para la venta inmediata. Posteriormente, durante el cacheo del domicilio, los agentes intervinieron una cantidad significativa de droga y material para su procesamiento.

Entre el material decomisado destacan 140 dosis de cocaína ya preparadas para la venta, 13,05 gramos adicionales de la misma sustancia, una báscula de precisión y varios utensilios para preparar la droga en dosis individuales. En total, la policía recuperó aproximadamente 190 gramos de cocaína.

Situación legal de los detenidos

La mujer, que cuenta con antecedentes policiales, quedó en libertad después de declarar en comisaría, aunque tendrá que presentarse ante el juez cuando sea requerida. Por su parte, el hombre, también con antecedentes, pasó ayer a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.

Además del delito contra la salud pública, el hombre también se enfrenta a cargos para conducir sin permiso durante algunas de las operaciones de venta de droga documentadas por los investigadores, hecho que constituye un delito contra la seguridad vial.