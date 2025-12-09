El IMO recibe más de 360.000 euros de fondos europeos para ocho proyectos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El proyecto Lleida Connect_ADA del Instituto Municipal de Ocupación (IMO) ha conseguido nuevamente financiación de los fondos Next Generation con su tercera edición, que se centra en la formación en competencias digitales. En esta ocasión, la ayuda concedida es de 15.600 euros. Sumando las tres convocatorias, el proyecto ha recibido 151.320 euros de los fondos europeos, y en total, el IMO ha obtenido la aprobación para ocho iniciativas formativas para diferentes colectivos, con el apoyo económico de más de 360.000 euros de estos fondos.

El programa Lleida Connect_ADA se destina a mujeres prioritariamente desocupadas, con el objetivo de mejorar las competencias digitales, capacitar para el desarrollo profesional y la inserción laboral, y reducir la brecha digital y de género. En definitiva, reducir su vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. Hasta 30 mujeres se podrán beneficiar de las dos acciones formativas, de 40 horas cada una, que se llevarán a cabo entre hoy y el 31 de enero.

El IMO imparte el proyecto como Agente de Ocupación y Desarrollo Local (AODL), un programa que surge del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) y se incluye dentro del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central.