Estos son los nuevos productos de regalo de Lleida: un delantal con dibujos y un nuevo Marraco

Algunos de los nuevos productos, disponibles en la oficina turística de la calle Major 31. - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Coincidiendo con la llegada de las fiestas de Navidad, Lleida Turisme presentó ayer los nuevos elementos de merchandising que incorporan la renovada marca de promoción de la ciudad, una identidad visual que actualiza la icónica silueta de la Seu Vella con el sol de Ponent como símbolo característico.

El centro de información turística de la calle Major 31 pone a la venta un amplio abanico de elementos identitarios, como el nuevo delantal de Lleida, ilustrado con acuarelas que representan iconografías propias como la fruta de l’Horta o la coca de recapte. También incorpora lápices con els Capgrossos de Lleida: la Senyorona, el Dimoni y el Nen, en la primera edición.

Asimismo, se ha renovado el peluche del Marraco, con una imagen actualizada. Respecto a los elementos de uso cotidiano, Lleida Turisme estrena un nuevo paraguas, de estilo sobrio, que incorpora la marca de la ciudad con un packaging reutilizable y práctico.

También ofrece la nueva libreta de la ciudad, que inicia su página dos con versos de Màrius Torres y utiliza los colores corporativos: gris, naranja y el blanco cloud dancer, elegido por Pantone como el color de 2026. Otros elementos, como imanes, productos de promoción de la ciudad y la renovada etiqueta para coches con el nuevo perfil de Lleida y el sol de Ponent, completan la oferta.

La renovación del merchandising ha abierto la puerta a la colaboración con artistas locales. En esta primera fase, Monti Mateu firma el juego de café de lleida, que ingregra el isotipo, el nombre de la ciudad y el sol en diferentes piezas, así como unas pequeñas bandejas cerámicas.

La oficina de la calle Major abre de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos y festivos de 10.00 a 13.30 horas.