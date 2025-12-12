La licitación para el nuevo mercado de Ronda-Fleming queda desierta

La licitación para la gestión del mercado municipal de Ronda-Fleming, que cerró el pasado agosto, ha quedado desierta y la Paeria iniciará ahora un proceso para reformular el concurso. En los últimos meses, el equipo directivo y técnico de la concejalía de Promoción de la Ciudad ha mantenido más de 25 reuniones con una quincena de operadores y constató el interés de algunos de ellos. Fruto de esos encuentros, se recogieron propuestas de modificación relacionadas con la incorporación de estudios técnicos sobre el estado del equipamiento previos a su reforma, nuevos modelos de negocio y gestión, la duración de la concesión y la compaginación de los servicios de hostelería y de puntos de venta de alimentación.

En la comisión de Capital Cultural y de las Oportunidades de hoy, el gobierno tiene previsto informar a los grupos municipales del procedimiento de redacción de los nuevos pliegos de condiciones, en aras del consenso. Asimismo, estudiará incluir algunas de las peticiones de los operadores para hacer más atractiva la propuesta. El pliego de la actual concesión fue aprobado en un pleno sin votos en contra.

El mercado de Fleming tiene capacidad para una treintena de paradas, pero en 2020 quedaban 11, la pasada primavera bajaron a 5 y en agosto cerró la última, una pescadería. La Paeria prevé una reforma integral del equipamiento, que tiene numerosos desperfectos, y la licitación contemplaba que un operador se hiciera cargo del espacio mediante una concesión, pero con una reserva de 300 m2 para paradistas locales.