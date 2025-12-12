La Paeria prevé que el servicio de autobús siga con gestión privada

La Paeria prevé prorrogar 18 meses la actual concesión del servicio de autobuses hasta junio de 2027. Así lo informó ayer el gobierno en la comisión de Seguridad, Movilidad y Civismo, donde explicó a los grupos de la oposición de que este expediente pasará por la comisión de Gestión de la Ciudad de la semana próxima. La concesión expira a final de año y el ejecutivo municipal ya anunció hace dos meses su intención de prolongarla hasta finales de 2026, mientras definía el nuevo modelo del servicio y el rediseño de las líneas, aunque finalmente ha optado por un prórroga de un año y medio. Asimismo, plantea que el nuevo contrato, de diez años de duración, no se gestione a través de una concesión sino de un contrato de servicios. Esto supone, en definitiva, dar carpetazo a la posible municipalización, que estaba en estudio.

Críticas de ERC y Comú

El anuncio de ayer se encontró con la oposición frontal de los grupos de ERC y el Comú. La portavoz republicana, Jordina Freixanet, afirmó que la municipalización del servicio de bus era una condición indispensable para la negociación del presupuesto de la Paeria para el próximo año. También criticó que el informe sobre la red del transporte urbano ya incluye la redacción del pliego de condiciones del nuevo contrato de servicios, opción que ve más perjudicial aún que una concesión, ya que “el riesgo y ventura correrá a cargo de la Paeria”. Asimismo, lamentó que se opte por una prórroga de un año y medio mientras se han ampliado las zonas azules y se ha puesto en marcha la Zona de Bajas Emisiones sin reforzar el servicio de autobuses.

Por su parte, Laura Bergés, portavoz del Comú, consideró que “lo que hace el gobierno es perpetuar un modelo que no funciona, acumula quejas y no garantiza un transporte público eficiente”. Señaló que el propio estudio del ayuntamiento indica que la gestión directa supondría un ahorro de entre 1,5 y 2 millones y remarcó que el gobierno quiere prorrogar ahora por un año y medio “un contrato que es insuficiente” y alargar “al menos una década más un modelo de gestión indirecta que sale muy caro y no permite dar respuesta ágil a las muevas necesidades de movilidad de la ciudad”.