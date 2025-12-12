Propuesta de cuentas récord de 269 millones, que incluyen la “regeneración” de la Mariola

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El ayuntamiento presentó ayer su propuesta del presupuesto municipal para 2026, el “más ambicioso de la historia de la Paeria” al alcanzar los 269 millones y superar en un 16% al de este año, según afirmó ayer el alcalde, Fèlix Larrosa. Destacó que “ganaremos mucho en limpieza”, con 3,5 millones más presupuestados, así como que habrá 1,4 millones para “regenerar” 400 viviendas en la Mariola y otro millón para “recuperar el noucentisme” con la rehabilitación del chalet de los Camps Elisis. Asimismo, se destinarán 3,5 millones a la compra de cuatro buses eléctricos y sus cargadores, así como para implantar la primera línea nocturna del bus urbano, que funcionará las noches de los sábados. También se prevé una partida para iniciar las obras que deberán rebajar la inundabilidad del río Segre en Cappont. Larrosa explicó que la mayoría de actuaciones se financiarán con “la concertación con otras administraciones”.

Larrosa explicó que ya ha tenido la primera ronda de contactos políticos para conseguir aprobar las cuentas, para lo que se mostró “optimista”. El año pasado las sacó adelante con el único apoyo de Junts.

La teniente de alcalde Carme Valls, por su parte, detalló que el presupuesto permitirá contratar a 10 nuevos agentes de la Guardia Urbana, hasta llegar a los 260, así como cuatro administrativos, lo que permitirá “salir a la calle” a cuatro agentes. También se añadirá la figura de los educadores de calle, con dos efectivos, y un mediador para la gestión de conflictos.

Entre otras actuaciones, las cuentas destinan partidas a renovar la pasarela del Liceu Escolar, urbanizar el nuevo parque de Sant Martí, mejorar instalaciones deportivas (con 2,2 millones) o ampliar el polígono de El Segre. Por otra parte, “avanzaremos en políticas de vivienda, con inversiones de siete millones”, dijo Larrosa, que precisó que ya hay en marcha 400 viviendas asequibles en la ciudad y solo faltan 221 para salir de la situación de mercado tensionado.

Asimismo, el presupuesto prevé incluir un servicio de comedor en los centros sénior de Santa Cecília, La Bordeta y Santa Teresina, indicó Valls. También se construirá un segundo centro modular de acogida de temporeros, además del que está proyectado en la Caparrella. Larrosa explicó que se prevén hasta tres y que este último ya estará en funcionamiento el próximo verano.

“La solución es rebajar” la canalización, dice Larrosa

Las obras en la canalización para evitar la inundabilidad de Cappont deberán permitir desencallar proyectos largamente reivindicadas, como el instituto del barrio. El alcalde, Fèlix Larrosa, explicó que “siempre pensábamos en hacer crecer las barandillas y barreras, y al final hemos encontrado otra solución. Con la excepción del muro de Grenyana, que sí se debe recrecer, la solución de la inundabilidad pasa por rebajar [la canalización]”. Indicó que analizará esta solución la semana que viene en una reunión con el presidente de la Conferencia Hidrográfica del Ebro (CHE).

Por otra parte, Larrosa destacó que el presupuesto permitirá arrancar las actuaciones del plan integral del Centro Histórico, así como el impulso de una Casa Lila como espacio de atención integral a las mujeres, que dejará de estar en la calle Cavallers. La teniente de alcalde Carme Valls subrayó que se destinarán 7,8 millones al proyecto del hub cívico de Balàfia, otros 4 para que el Parc Agrobiotech pueda acoger una incubadora en biotecnología, y 647.000 euros para “convertir el Mercat del Pla en un nuevo espacio cooperativo”.

El presupuesto se centra en cinco ejes: bienestar e igualdad (con 65,7 millones), vivienda (con 7), transformación urbana (con 95), seguridad (con 21) y promoción económica (con 27). La partida de inversiones se doblará hasta los 63,2 millones.

La oposición se abre a negociar pero se muestra muy crítica

El PP explicó que “examinaremos el presupuesto y haremos propuestas”, pero “si el PSC quiere pactar tendrá que asumir nuestro programa en muchas materias”, advirtió el jefe de la oposición, Xavi Palau, que lamentó que las cuentas incluyan “proyectos ficticios”. ERC denunció que “vuelven a cargar sobre crédito las inversiones que no llegan de otras administraciones”, aunque la portavoz Jordina Freixanet abrió la puerta a una abstención siempre que el gobierno asuma “un cambio en la gestión de los autobuses, acciones reales en vivienda y alternativas reales al modelo de Torre Salses para el comercio local”. Junts, mientras, explicó que “todavía falta toda la documentación, estudiaremos la propuesta y también queremos analizar el grado de cumplimiento de los acuerdos para las cuentas de 2024 y 2025”. El Comú identifica algunos “puntos positivos”, pero “hay partidas que hace dos años que aparecen, y todavía no se han ejecutado”, afirma.