Satisfacción general de los comerciantes de Lleida con el inicio de la campaña de Navidad

Las tiendas de Lleida celebraron ayer un nuevo festivo de apertura permitida que llenó las principales arterias comerciales de la ciudad de vecinos paseando en busca de promociones y ofertas por la campaña navideña. Una campaña que, por el momento, está cumpliento las expectativas que el sector tenía después de un otoño “flojo a nivel de ventas” y que ahora están revirtiendo. “Teníamos muchas esperanzas con esta campaña y de momento está funcionando bien, noviembre lo acabamos con una muy buena afluencia de gente y el puente de la Purísima y este fin de semana ha ido como esperábamos, con mucha gente paseando por el Eix y con bolsas, que es lo importante”, dijo la presidenta de los comerciantes del Eix, Montse Eritja. Y es que el Black Friday y la bajada de temperaturas de hace unas semanas marcaron el pistoletazo de salida de la campaña comercial más importante del año, que durará hasta mediados de enero con el inicio de las rebajas, motivo por el cual la mayoría de festivos de apertura permitida del año se concentren en estas fechas. Sin embargo, Eritja añadió que “lo fuerte”, vendrá los próximos días, ya que “cuando más nos acercamos a la Navidad viene más gente a comprar al Eix, porque hay mucha gente que espera hasta el último momento”. Además del Eix Comercial, otras áreas comerciales de Lleida, como la Zona Alta o Copa d'Or, también abrieron sus negocios para aprovechar esta “maratón” comercial. Lo podrán volver a hacer los dos próximos domingos, los últimos del año, y los dos primeros de 2026, el 4 y el 11 de enero. Los otros festivos de apertura del 2026 serán el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 29 de noviembre y el 6, 8, 13, 20 y 27 de diciembre.