Junts se desmarca y votará en contra de los presupuestos de la Paeria de Lleida para el 2026

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Lleida ha confirmado este jueves que votará en contra de los presupuestos municipales propuestos para el año 2026. Según ha informado su portavoz, Violant Cervera, las previsiones de gasto e inversión del equipo de gobierno del PSC no dan respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. Entre las principales críticas de Junts destacan insuficiencias en las partidas para movilidad urbana, fomento del civismo, y políticas concretas de salud mental.

El desacuerdo de Junts con el proyecto presentado por el alcalde Fèlix Larrosa marca un cambio de tendencia con respecto a los últimos ejercicios presupuestarios. Y es que, a diferencia del año pasado, Cervera no se ha mostrado satisfecha por el cumplimiento de las cuentas de este año. "En el mes de octubre estábamos en poco más del 50%. Ya sabemos que no es fácil calcular unas cuentas, pero fallar en un 40% es inaceptable", ha considerado la portavoz de Junts en la Paeria, que ha justificado el 'no' a los presupuestos porque "hay temas que no se han resuelto y nuestras prioridades no están encima de la mesa".

De esta manera, Cervera se ha referido a proyectos que todavía continúan parados como el del Plan de la Estación y, "incomprensiblemente", el del polígono Torreblanca-Quatre Pilans. En este punto, Cervera ha defendido que "si la ciudad tiene que hacer un paso adelante tiene que ser a través de Torreblanca-Quatre Pilans para inyectar en la ciudad otro tipo de financiación más allá de los impuestos y las multas".

Por otra parte, la portavoz de Junts en la Paeria también ha criticado propuestas que ya estaban presentes en los presupuestos de los años 2024 y 2025 "como el Hub de Balàfia, el centro cívico del Clot, el parque de Sant Martí, las cámaras de videovigilancia o el parque infantil inclusivo". "Los presupuestos se tienen que hacer para cumplirlos", ha sentenciado Cervera.

En relación con las inversiones previstas, la portavoz de la formación ha apuntado que "quedan muchas cosas por resolver". "Transformaremos Cervantes con el Consorci de Normalització Lingüística. Nos parece bien. Pero ¿ qué haremos de las personas del Pla Iglú"?, se ha preguntado Cervera, que se ha mostrado a favor de unos presupuestos que prioricen la atención de las personas.

En esta línea, la portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Lleida también ha destacado que faltan propuestas entorno la movilidad, con un posible aumento de las frecuencias de la línea 7 de autobuses, más parkings disuasorios o la ampliación de los parkings del Eix Comercial. Además, Cervera cree que hacen falta partidas "reales" para mejorar el incivismo. "La ciudad no estará limpia sólo con un contrato de limpieza. Tendríamos que tener muchos inspectores en la calle para poner multas a las personas incívicas", ha considerado Cervera, quien también ha destacado que "no se habla en ningún sitio de salud mental, uno de los graves problemas de la ciudad".

El pleno de presupuestos del Ayuntamiento de Lleida se celebrará el próximo martes día 23 de diciembre.